L'Oms raccomanda AstraZeneca: efficace anche in caso di varianti coronavirus

Il vaccino prodotto da AstraZeneca può essere usato anche nei Paesi in cui sono presenti varianti del Covid. Lo sottolineano, nelle loro raccomandazioni, i 15 esperti di un gruppo dell’Oms specializzato nelle immunizzazioni. Il vaccino AstraZeneca, viene spiegato, può essere impiegato anche nei Paesi in cui "sono presenti le varianti» del coronavirus.

Gli esperti dell’Oms, inoltre, raccomandano il vaccino AstraZeneca anche per gli over 65 e hanno detto che «può essere utilizzato anche in presenza delle varianti» del coronavirus.

Intanto, sono stati distribuite in tutti i territori le prime 249mila dosi di AstraZeneca ma finora nessun italiano è stato ancora vaccinato con il siero dell’azienda inglese. A quanto si apprende, le somministrazioni con il vaccino di AstraZeneca - che coinvolgono secondo il Piano le categorie di forze dell’ordine e insegnanti tra gli under 55 - cominceranno solo da domani o nei prossimi giorni.

