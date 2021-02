Afragola, rapinatori in fuga contromano sull’asse mediano: incidente frontale. Un morto e diversi feriti

Drammatico incidente questa mattina sull’asse mediano, all’altezza della rampa di ingresso Afragola-Cardito. Uno dei responsabili del sinistro sarebbe scappato dal luogo della tragedia per poi essere bloccato poco dopo dalla Polizia di Stato.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Fiat Panda bianca e una Jeep nera. Uno dei due conducenti avrebbe avuto la peggio, morendo sul colpo.

Probabilmente, una delle due vetture avrebbe percorso la rampa d’accesso dell’asse mediano contromano, impattando contro l’altro veicolo.

A bordo della fiat Panda c’era una banda di presunti rapinatori, che in quel momento stava scappando, inseguita da una volante della Polizia dopo aver messo a segno il colpo.

Uno dei due rapinatori è rimasto ferito, un altro avrebbe poi cercato di fuggire, abbandonando il luogo dell’impatto. Successivamente gli agenti della Polizia di Stato lo avrebbero bloccato a poche centinaia di metri di distanza. L’uomo, arrestato, è stato caricato poi sull’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Cardarelli. Inutili invece i tentativi di rianimazione messi in campo dai sanitari per salvare la vittima dell’incidente. Sulla dinamica e sulla ricostruzione indagano gli agenti del commissariato di Frattamaggiore. Traffico in tilt all’ingresso dell’asse mediano da Afragola Cardito.

© Riproduzione riservata