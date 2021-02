Sci, arriva la beffa: proroga della chiusura poco prima... della riapertura

«In alcune località era prevista la riapertura ed è brutto innanzitutto leggerlo sui giornali, anche perché alcune località avevano già venduto gli skipass online, quindi dovranno rimborsare, alcuni rifugi avevano fatto la scorta di alimenti, le persone che erano partite per fare una settimana di vacanza o i maestri di sci, gli alberghi, insomma saperlo a poche ore dalla partenza è un po' una presa in giro. Non è la voglia di sciare, ma tutto il mondo economico che c'è dietro a questo sport". Così il sottosegretario allo sport, Olimpiadi 2026 e grandi eventi della Lombardia Antonio Rossi, a proposito dell’ordinanza del ministro Speranza, che prevede la proroga dell’apertura degli impianti sciistici fino alla scadenza del Dpcm e che ha provocato molte polemiche nelle scorse ore. (ITALPRESS)

