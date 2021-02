Covid: il 32enne pianista Bogdan Daniel torna a casa dopo 5 settimane in coma farmacologico

Colpito dal Covid, un 32enne è rimasto per cinque settimane in coma farmacologico, ed è stato anche tracheostomizzato. A casa è tornato dopo circa due mesi: "Ora sta bene ma non benissimo. E’ ancora affaticato, va nel parco ma non riesce a fare più di un giro», spiega il padre di Bogdan Daniel, un pianista di origine romena che in Italia faceva l’operaio prima di rimanere disoccupato, e che con genitori e sorella vive ad Arezzo dove è stato ricoverato a fine ottobre scorso tornando poi a casa due giorni prima di Natale. A rendere pubblica la sua storia la stessa Asl.

«E stato tra i casi più gravi che abbiano avuto in tutta l’emergenza Covid», spiega Marco Feri, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Donato di Arezzo. Stesse parole le usa Gino Parca, direttore della medicina interna del San Donato dove il 32enne ha poi affrontato la riabilitazione. Per Parca il uo caso conferma «quanto dobbiamo ancora apprendere sul Covid e come il rischio non sia solo per le persone anziane. Prima del Covid, Bogdan Daniel, era un giovane apparentemente in perfetta salute, alto e robusto».

«Stavamo passeggiando nel parco Giotto ad Arezzo e lui ha cominciato ad accusare la fatica - ricorda il padre Marcel che oggi ringrazia medici e infermieri -. Ansimava, come un vecchio e si è dovuto sedere. Quando siamo rientrati a casa, ho chiamato il medico, ha visto che non aveva febbre e ci ha segnato alcune medicine. Dopo pochissimi giorni ho dovuto telefonare al 118. Stavolta le sue condizioni erano evidenti: il saturimetro indicava un valore del 20%. I sanitari hanno per un attimo pensato a un guasto dell’apparecchio ma poi siamo corsi in ambulanza all’ospedale». Il 32enne viene immediatamente intubato: aveva una forma di polmonite da Covid «particolarmente preoccupante» ricorda Feri. Dopo due settimane lo risvegliano ma "non riusciva a respirare e il 26 novembre è stato tracheostomizzato». Il 9 dicembre il trasferimento a medicina interna,poi il ritorno a casa.

