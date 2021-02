Rissa con coltelli a Formia, ucciso un 17enne. Fermato un minore

Un ragazzo è morto accoltellato durante una rissa a Formia, vicino Latina. Dalle prime informazioni sembra che la lite sia scoppiata fra alcuni giovanissimi, probabilmente minorenni. Sul posto polizia e carabinieri. Sulla vicenda indaga il commissariato di Formia. La vittima è un ragazzo di 17 anni, Romeo Bondanese, accoltellato al collo in via Vitruvio, nelle vicinanze del Mc Donald's. Il giovane è stato trasportato in ospedale ma è morto poco dopo l'arrivo al nosocomio.

L'amico che era con lui, ferito a una coscia, è stato invece sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è ricoverato al "Dono Svizzero". I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma le condizioni del giovane non sono considerate preoccupanti. Un altro minore è stato già fermato. Gli agenti di Formia e di Gaeta stanno ascoltando, in commissariato, diversi testimoni.

