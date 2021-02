Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha rivolto in Aula gli auguri a Pier Ferdinando Casini, ricoverato per Covid. «Interpretando il sentimento di tutti i senatori, vorrei augurare a Pier Ferdinando Casini una pronta guarigione, visto che oggi non può partecipare ai lavori perchè è in ospedale», ha detto. I senatori hanno risposto con un applauso.

