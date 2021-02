Coronavirus, in Italia 12.074 nuovi casi e 369 vittime. Sicilia: frenano i contagi

Sono 12.074 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono, invece, 369.

Sono stati in totale (molecolari e antigenici) 294.411 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (12.074) che sale al 4,1% rispetto al 3,8% di ieri. Le persone attualmente positive in Italia sono 388.864 (-4.822), mentre il totale delle vittime è salito a 94.540. Le persone guarite o dimesse sono in totale 2.268.253 (+16.519 rispetto a ieri).

Sicilia, frenano i contagi e scende il tasso

Di nuovo in discesa la curva dei contagi Covid in Sicilia. Secondo il report quotidiano del ministero della Salute sono 484 i nuovi casi (ieri erano 625) su 23.794 tamponi processati, con il tasso di positività che cala al 2%, la metà della media nazionale. La regione è al nono posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri. In lieve aumento purtroppo il numero delle vittime che sono 24 e portano il totale a 3.915. Le persone attualmente positive sono 33.655, con una diminuzione di altri 825 casi grazie a 1.285 guariti. Buone notizie anche dagli ospedali siciliani dove tornano a diminuire i ricoveri: adesso sono 1.115, 48 in meno rispetto a ieri, dei quali 154 in terapia intensiva, 4 in meno.

Il bollettino di oggi conferma quindi i dati incoraggianti degli ultimi giorni, come ha osservato anche il presidente della Regione Nello Musumeci nel corso di una conferenza stampa: «Il contagio è altalenante ma non siamo in una situazione di allarme per giustificare provvedimenti di zona rossa» ha spiegato il Governatore escludendo l’ipotesi di due settimane di lockdown. "La zona gialla - ha aggiunto - deve essere un patrimonio di tutti e abbiamo il dovere di salvaguardarla. Magari col governo nazionale ci confronteremo su altre aperture, mi amareggia tantissimo che il mondo della cultura e dello spettacolo rimangano preclusi a ogni tipo di attività». Il Governatore ha affrontato anche il tema scottante dei vaccini. «Stiamo lavorando per potere procedere a una fornitura autonoma, che consenta in Sicilia di poterci muovere con più facilità per realizzare il piano di somministrazione. Non siamo nella fase contrattuale, e non vi dico se l’interlocuzione appare solida o meno, sono molto prudente. Il nostro obiettivo è quello di renderci autonomi, come quando abbiamo acquisito i Dpi». Musumeci ha fatto un riferimento esplicito ad altre regioni: «Mi risulta che anche il collega del Veneto si sia mosso in questo senso, vediamo cosa pensa di fare Arcuri. Dobbiamo comprendere se questa iniziativa viene autorizzata dal governo centrale».

© Riproduzione riservata