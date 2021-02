Costa Crociere riprende l’attività il 27 marzo: scali anche a Messina

Con l’ammiraglia Costa Smeralda, dal 27 marzo Costa Crociere riprende l’attività. La compagnia propone un itinerario nel Mediterraneo: mini-crociere di 3 e 4 giorni o, in alternativa, 7 giorni con con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari. Dal 1 maggio Costa Smeralda navigherà nel Mediterraneo occidentale, lungo itinerari settimanali con tappe in Italia (Savona, Civitavecchia e Palermo), Francia (Marsiglia) e Spagna (Barcellona e Palma di Maiorca). Una seconda nave, Costa Luminosa, rientrerà in servizio il 2 maggio da Trieste, e il giorno successivo da Bari, per un programma di crociere di una settimana in Grecia e Croazia.

Le altre crociere in programma sino a fine maggio, non comprese nel programma aggiornato oggi, saranno cancellate. Costa - comunica la compagnia - sta provvedendo a informare gli agenti di viaggio e i clienti interessati dai cambiamenti.

La compagnia sta definendo nel dettaglio l’attività in collaborazione con le autorità nazionali e locali dei Paesi toccati dalle crociere per concordare procedure sanitarie e di sicurezza potenziate. Tra le misure previste - precisa Costa Crociere - ci sono la riduzione del numero di ospiti, test con tampone per tutti gli ospiti e per l’equipaggio, controllo della temperatura ogni volta che si scende e si rientra in nave, visita delle destinazioni solo con escursioni protette, distanziamento fisico a bordo e nei terminal, nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo, potenziamento della sanificazione e dei servizi medici, utilizzo della mascherina protettiva quando necessario.

