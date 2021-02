Draghi alla Camera: "Credito di imposta per investimenti al Sud"

«Spero che condividiate questo sguardo costantemente rivolto al futuro che confido ispiri lo sforzo comune» per uscire dalla pandemia e dalla crisi economica e che «certamente caratterizzerà l’azione del mio governo». Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. "Un Paese capace di attrarre investitori deve difendersi dai fenomeni corruttivi, lo deve fare comunque intendiamoci. Questi portano a effetti depressivi sul tessuto economico e sulla libera concorrenza", ha sottolineato Draghi. E proprio per combattere la corruzione, ha osservato il premier, "è centrale il ruolo dell'Anac". Quindi, ha esortato a velocizzare gli iter pubblici perché nei ritardi "si annidano gli illeciti".

Draghi ha anche parlato del Made in Italy, precisando che "per tutelarlo dalla concorrenza sleale l'impegno del governo sarà totale" e, per la ripartenza delle piccole e medie imprese il governo intende sostenere l’internazionalizzazione e potenziare il credito d’imposta per le piccole e medie imprese. «Ci sono tre aspetti che riguardano le Pmi - ha detto Draghi - uno riguarda l’emergenza, un altro riguarda la preparazione per la ripartenza quando comincerà ad attenuarsi la pandemia e poi sono stati sollevati due o tre esempi di tutele specifiche per le Pmi italiane. Sul primo punto, cioè sull'emergenza, quel che è stato fatto da noi ricalca abbastanza bene quel che è stato fatto in altri paesi europei dal punto di vista qualitativo. Sul secondo punto la questione è più di medio periodo e questo comporta internazionalizzazione, accesso al capitale e investimenti per rafforzare la nostra manifattura: la strada è quella di sostenere il processo di internazionalizza delle Pmi, di potenziare il credito di imposta per investimenti ricerca e sviluppo nel mezzogiorno e anche quello per le spese di consulenze relativo alla quotazione, dobbiamo estendere a questo il piano nazionale della transizione 4.0 per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e sostenibilità ambientale».

A conclusione della sua replica alla Camera, durata in totale 13 minuti, il premier ha parlato dello sport, tema non affrontato ieri al Senato. "Il fatto che non abbia detto nulla non significa che non sia meno importante", ha chiarito. E ha aggiunto: "Il mondo dello sport è stato fortemente colpito nella pandemia, l'impegno del governo è sostenerlo". Quindi ha concluso: "Lo sguardo al futuro caratterizzerà il mio governo". Al momento sono in corso le dichiarazioni di voto e l'esito della votazione sulla fiducia è atteso per le ore 20. Ma sul risultato incombe l'incognita dei dissidenti del Movimento 5 Stelle: già dieci deputati grillini si sono iscritti per parlare a titolo personale nelle dichiarazioni di voto.

Crimi: saranno espulsi i 15 senatori M5s che hanno votato no

«I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi». Lo scrive su Facebook il capo politico del movimento 5 stelle vito Crimi. «I 15 senatori che hanno votato no - prosegue Crimi - sono venuti meno all’impegno del portavoce del Movimento che deve rispettare le indicazioni di voto provenienti dagli iscritti. Tra l’altro, il voto sul nascente Governo non è un voto come un altro. E’ il voto dal quale prendono forma la maggioranza che sostiene l’esecutivo e l’opposizione. Ed ora i 15 senatori che hanno votato no si collocano, nei fatti, all’opposizione». Per questo, prosegue il capo politico M5s, «non potranno più far parte del gruppo parlamentare del Movimento al Senato. Ho dunque invitato il capogruppo a comunicare il loro allontanamento, ai sensi dello Statuto e del regolamento del gruppo. Sono consapevole che questa decisione non piacerà a qualcuno - conclude - ma se si pretende rispetto per chi la pensa diversamente, lo stesso rispetto si deve a chi mette da parte le proprie posizioni personali e contribuisce al lavoro di un gruppo che non ha altro obiettivo che quello di servire i cittadini e il Paese».

E Beppe Grillo posta: "I grillini non sono più marziani"

«Oggi, alle 21:55 la sonda Perseverance atterrerà su Marte. Alla stessa ora, la Perseveranza atterrerà su un altro Pianeta. La Terra. Più precisamente alla Camera dei deputati. I Grillini non sono più marziani. I Grillini non sono più marziani.» Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog.

