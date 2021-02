Coronavirus, le regioni cambiano colore: oggi i dati del monitoraggio

Giornata di verdetti, giornata di nuove... colorazioni. Il venerdì, ormai da prassi, è il giorno in cui vengono diffusi i dati sul monitoraggio delle regioni. Numeri importanti che potrebbero cambiare il quadro delle restrizioni in particolare per alcuni territori più a rischio.

Chi rischia di cambiare colore

Se da un lato ogni governatore cerca di portare acqua al proprio mulino annunciando che non ci sono motivi tali da passare dalla fascia attuale a quella più restrittiva, dall'altra c'è il proliferare delle varianti che tiene la “partita” aperta. La Lombardia, ad esempio, potrebbe subire una variazione cromatica (da gialla ad arancione), così come Lazio, Friuli, Piemonte, Marche, Campania ed Emilia Romagna (quest'ultima molto a rischio). Situazione particolare quella dell'Abruzzo che, dopo aver scelto la strada del lockdown per parte del territorio, potrebbe diventare tutta di colore rosso

La situazione di Calabria e Sicilia

Non sembrano esserci rischi da “retrocessione” per Calabria e Sicilia (zona gialla).

