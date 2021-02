Scuola, la Cgil contraria al prolungamento del calendario

«Siamo contrari ad una mera operazione ragionieristica che preveda un generalizzato ampliamento del calendario scolastico. Il problema del recupero degli apprendimenti scolastici infatti, non è uguale in tutte le regioni e in tutte le scuole d’Italia. Serve dunque una strategia diversificata e mirata che affidi modalità e tempi di realizzazione delle attività di recupero alle singole istituzioni scolastiche, per questo serve un piano con risorse dedicate». Lo dice all’ANSA il segretario Flc Cgil, Francesco Sinopoli in merito alle ipotesi di prolungare le lezioni fino al 30 giugno.

