Finalmente a casa il messinese Alessio Aliberti, il marittimo bloccato in Cina per otto mesi

E' finita nel migliore dei modi, tra le braccia dei parenti dopo mesi di attesa e anche di angoscia. Erano circa le 23.30 quando Alessio Aliberti, secondo ufficiale di coperta, bloccato per otto mesi in Cina a bordo di una nave italiana a seguito di problemi burocratici, è sbarcato a Fontanarossa a Catania. Insieme a lui anche l'altro marittimo siciliano, Luca Porcelli di Pozzallo. La notizia dell'imminente rientro a casa era stata data in mattinata sui social dal deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle. "Sono rimasti bloccati per mesi a bordo di due navi nel porto di Huanghua, in Cina. Ma grazie a un intervento del ministro Luigi Di Maio e del corpo diplomatico sono stati autorizzati a sbarcare. Adesso sono sulla via di casa e presto riabbracceranno le proprie famiglie anche il messinese Alessio Aliberti, secondo ufficiale di coperta e il crotonese Michele Cardamone, uomo di macchina".

Le due navi Lembo e Mba, battenti bandiera italiana e con a bordo sette marittimi italiani con ruoli dirigenziali e altrettanti di nazionalità filippina, sono ferme da giugno nella rada del porto cinese di Huanghua perché la Cina a causa della pandemia da Covid-19 non consentiva la sostituzione dell’equipaggio, né che l’imbarcazione scaricasse il carico delle stive per dirigersi altrove. Per la loro liberazione i sindaci di Messina e Crotone (Cateno De Luca e Vincenzo Voce) insieme con i primi cittadini di Napoli, Monte di Procida, Procida, Sant'Agnello Vico Equense, Termoli e Pozzallo, avevano inviato un documento congiunto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiedendo "di intensificare tutti gli sforzi, anche diplomatici, per riportare alle loro case» i marittimi imbarcati da oltre un anno, e bloccati al largo di Huanghua, nord est della Cina, dal 29 giugno".

© Riproduzione riservata