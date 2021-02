Dramma in Nuova Zelanda, attiva la lavatrice con il bimbo dentro. Muore il piccolo

Tragedia in Nuova Zelanda. Secondo quanto riferito dai media locali, un bambino è morto dopo essere stato trovato in una lavatrice che pare fosse accesa al momento del terribile incidente. "Il bambino in età prescolare è stato trovato moribondo in una lavatrice a caricamento frontale", riferiscono i media. L'incidente è avvenuto in una casa nel sobborgo di Hoon Hay, nella città di Christchurch. Il bambino è rimasto ferito e portato in ospedale dove in seguito è deceduto, come precisano fonti di polizia. Probabile che la madre abbia attivato la lavatrice senza accorgersi che il bambino c'era entrato prima probabilmente per gioco.

E peraltro non è la prima volta che tali drammi accadono. I potenziali pericoli delle lavatrici in relazione ai bambini sono stati ampiamente segnalati in passato. Secondo la Consumer Product Safety Commission, ci sono stati almeno tre decessi correlati con protagonisti bambini di età pari o inferiore a cinque anni dal 2014 nel Paese oceanico.

© Riproduzione riservata