Il lungo applauso della Camera per Attanasio e Iacovacci: al via l'apertura di un'inchiesta

Un lungo applauso in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo, ha preceduto l’inizio dell’intervento del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha annunciato: «Al Pam e all’Onu abbiamo chiesto formalmente l’apertura di un’inchiesta che chiarisca l’accaduto, le motivazioni alla base del dispositivo di sicurezza utilizzato e in capo a chi fossero le responsabilità di queste decisioni. Abbiamo anche spiegato che ci aspettiamo, nel minor tempo possibile, risposte chiare ed esaustive». «

È stato straziante ieri sera - ha aggiunto Di Maio - accogliere, a fianco del Presidente Draghi e dei familiari, le salme dei nostri due connazionali, vittime del vile agguato che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari» riferendo alla Camera sull'agguato costato la vita all’ambasciatore Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci.

«Il loro sacrificio illumina la vita dei molti, diplomatici e militari, che silenziosamente compiono il proprio dovere per difendere l’Italia e i nostri valori, in Paesi lontani e a rischio. È un sacrificio che il Paese onorerà con funerali di Stato. Tutti noi - ha aggiunto - dobbiamo onorare questi nostri eroi stringendoci attorno alle loro famiglie».

La Procura di Roma ha già affidato l’incarico di effettuare accertamenti radiologici e autoptici sulle salme dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi lunedì in Congo, ai professori dell’Università Cattolica, campus di Roma, Vincenzo L. Pascali (ordinario di Medicina legale), Cesare Colosimo (ordinario di Radiologia), Antonio Oliva (associato di Medicina di Legale). I tre medici hanno ricevuto il mandato peritale stamattina alle 9.30 a piazzale Clodio. Gli accertamenti saranno eseguiti presso l’obitorio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, a Roma e inizieranno in via preliminare con gli esami TAC sulle salme delle vittime e successivamente con l’esame autoptico.

