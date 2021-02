Nuovo Dpcm, almeno tre regioni a rischio "arancione": aumentano i comuni in zona rossa

Il Governo Draghi a lavoro sul nuovo Dpcm, da lunedì scatteranno nuove misure in tutta Italia, anche alla luce del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore della Sanità. Il governo, in accordo con le Regioni, prepara il nuovo dpcm con le misure di contrasto al Covid e per «per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche, le chiusure partiranno dal lunedì». Resta il sistema delle fasce, prende corpo l’ipotesi di una graduale riapertura dei siti culturali ad aprile.

Intanto inizia il valzer di dichiarazioni politiche con il ministro alla Salute Roberto Speranza che si dichiara preoccupato per «la crescita dei casi» ma Salvini attacca: «Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani». Reagisce Zingaretti: «Sbaglia, irrispettoso per italiani e imprenditori è mettere a rischio le loro vite».

Intanto dalle 3 alle 6 regioni rischiano di passare in fascia arancione e due in zona rossa. Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio disponibile, quello della settimana scorsa a rischio delle restrizioni maggiori sono Abruzzo e Umbria, con il primo che aveva un Rt nel limite inferiore di 1.11 e un rischio moderato ma con un’alta possibilità di progressione all’alto e la seconda con un Rt nel limite inferiore a 1.12 e un rischio alto.

Sono invece Basilicata, Lombardia, Marche e Piemonte che rischiano di entrare in zona arancione. In bilico tra il giallo e l’arancione ci sono invece Friuli Venezia Giulia, Lazio e Puglia.

Intanto diversi singole realtà diventano zone rosse: dalle 14 di oggi anche La Maddalena come ha annunciato nella tarda serata di ieri il sindaco Fabio Lai attraverso la sua pagina Facebook dopo avere ricevuto i dati da Ats e dopo una frenata sulla zona rossa per carenza di informazioni da parte dell’azienda per la tutale della salute (Ats) della Sardegna

Sicilia e Calabria

In Sicilia e Calabria, in questo momento, la situazione rimane stabile e non si temono cambi di colore. Entrambi dovrebbero continuare, infatti, a rimanere zone gialle. E' la Calabria, tuttavia a rischiare di più perchè se sono soprattutto le province dell’Italia settentrionale a riportare l’aumento più marcato di nuovi casi, mentre nel Sud la situazione è mediamente più tranquilla, a eccezione della Basilicata. In Basilicata, Matera ha un aumento settimanale del 145%, mentre Potenza è appena sotto la soglia. Per la provincia di Isernia la percentuale è del 24%. Salerno è appena sotto la soglia e compare, infatti, per la prima volta la provincia di Crotone con il 32%.

