Calabria, il presidente Spirlì proroga l'ordinanza sulla didattica. "Fermo attività a rischio"

«Sto per prorogare l’ordinanza sulla didattica. E, considerata la presunta presenza delle varianti sul territorio regionale, ho convocato per le prossime ore una riunione dell’Unità di crisi». Lo scrive, in un post su Facebook, il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì. «Se sarà confermata la presenza delle varianti - aggiunge Spirlì - provvederò a fermare tutte quelle attività che possano diventare veicolo di contagio. Senza se e senza ma»

