Spari in strada alla periferia di Roma. Dalle prime informazioni sembra che un’anziana sia stata ferita di striscio da un colpo di pistola. E’ accaduto in zona via Aspertini a Tor Bella Monaca. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. Da una prima ricostruzione degli investigatori, sembra sia trattato di una sparatoria tra due uomini che si sono poi allontanati. La donna, una 80enne, non è grave.

