Anziano tenta di rubare cibo per gatti, i carabinieri saldano il conto

Un anziano non ha i soldi sufficienti per pagare il cibo appena preso dagli scaffali di un supermercato per sfamare i gatti randagi, ma i carabinieri versano la somma restante, dopo che l’uomo aveva cercato di eludere i controlli di sicurezza. Protagonista della vicenda, avvenuta a Lecce, è un pensionato di 85 anni.

L’uomo aveva con sè solo 2,50 euro, mentre il cibo destinato ai gatti di una colonia felina costava 5 euro. Non potendo saldare l’intero importo, l’anziano aveva tentato di uscire dal negozio comunque con la merce, facendo scattare una segnalazione per furto. I militari della stazione principale di Lecce, constatato l’esiguo importo residuo, hanno provveduto loro a pagare, restituendo il cibo per i gatti all’anziano.

