Il mistero della morte di Denis Bergamini, chiusa inchiesta: indagata l'ex fidanzata Isabella Interno'

Isabella Internò 51 anni, di Rende, è formalmente indagata per concorso nell'omicidio del calciatore Denis Bergamini, avvenuto il 18 novembre del 1989 sulla Statale 106 ionica, in territorio del comune di Roseto Capo Spulico.

Il pm Luca Primicerio, titolare del fascicolo d'inchiesta, ha chiuso l'indagine avviata dall'ex procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, notificando all'indagata il formale avviso di garanzia. La Intero, che è difesa dall'avvocato Angelo Pugliese, avrà venti giorni di tempo per produrre memorie a propria difesa o chiedere di essere interrogata.

Alla cinquantunenne, all'epoca ex fidanzata del calciatore del Cosenza Calcio, viene contestato dal pubblico ministero di aver agito con persone rimaste ignote insieme con le quali avrebbe dapprima "narcotizzato", o comunque, ridotto le capacità di difesa della vittima, cagionandone successivamente la morte, asfissiandolo meccanicamente mediante uno strumento "soft" e ponendolo poi, già cadavere o in limine vitae, sull'asfalto stradale allo scopo che venisse investito dai mezzi in transito".

In effetti Denis Bergamini venne travolto da un autocarro in transito condotto da un autista di Rosarno, Raffaele Pisano, pochi mesi dopo giudicato per omicidio colposo. A Isabella Interno vengono contestate, in concorso con persone rimaste ignote, le aggravati di aver agito con premeditazione, attirando il calciatore ad un appuntamento, della crudeltà per via delle azioni compiute e dei motivi abietti e futili, rappresentati dalla decisione della vittima, non accettata dalla donna, di aver posto fine al rapporto sentimentale.

