Roma, durante inseguimento pattuglia travolge un'auto, morta una ragazza di 17 anni

E’ finito in tragedia un inseguimento alla periferia di Roma. Una ragazza di 17 anni anni è morta dopo essere stata travolta da una pattuglia della polizia stradale che stava inseguendo una macchina. L’incidente è avvenuto a via di Salone, alla periferia est della Capitale. Secondo quanto si è appreso la ragazza era in auto con altre persone. Nell’impatto c'è un ferito grave, che era in auto con lei. Feriti anche due poliziotti.

Secondo quanto si apprende, tutto sarebbe partito da Tivoli, dove era in corso una rapina in tabaccheria. I rapinatori sarebbero fuggiti inseguiti da una pattuglia della polizia stradale. Su via di Salone, gli agenti sarebbero andati a sbattere contro un’altra auto, con a bordo tre donne e un uomo. Avviato un fascicolo di indagine in Procura, a Roma.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata