Bollettino Coronavirus: in Italia altri 20.884 positivi. In Sicilia 17 vittime in 24 ore

Superano quota 20 mila i nuovi contagi da coronavirus in Italia, esattamente 20.884 in forte crescita rispetto ai 17.083 di ieri. Boom dei tamponi effettuati, ben 358.884 con un indice di positività che cresce al 5,8%. Sono questi i dati contenuti nel consueto bollettino sul coronavirus. I decessi sono 347, in leggerissima crescita rispetto a ieri (+4), i guariti sono 14.068 mentre gli attuali positivi si incrementano di 6.425 attestandosi a 437.421.

Non si arresta la graduale crescita dei ricoverati: nei reparti ordinari sono 19.763 (+193), mentre nelle terapie intensive vi sono 2.411 degenti (+84) con 222 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 415.247 persone. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di casi (4.590), seguita da Campania (2.635) ed Emilia-Romagna (2.456).

In Sicilia sono 539 i nuovi positivi, 17 i morti

Casi di coronavirus stazionari in Sicilia. I nuovi positivi, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 539 (ieri erano stati 566), a fronte di 25.171 tamponi, numero che fa calare leggermente l’indice di positività al 2,1%. I decessi sono 17 (+3). Crescono i guariti, 1.122, prosegue il calo degli attualmente positivi di 600 unità determinando un numero complessivo di 25.129. Scendono i ricoveri nei reparti ordinari, 696 (-30), calano le terapie intensive a 117 (-6), con il dato più basso delle ultime settimane per i nuovi ingressi, pari a 2. In isolamento domiciliare vi sono 24.316 persone.

