In arrivo 2 miliardi per il finanziamento della campagna vaccinale. E’ una delle ipotesi contenute nella bozza del dl Sostegno allo studio del governo per finanziare il pacchetto salute che prevede: vaccini, antivirale, trasporto e somministrazione. Nel documento si ipotizza inoltre che in una prima fase intervengano i medici di famiglia e poi nella seconda fase anche i farmacisti.

