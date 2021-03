Tenta di strangolare il cane della fidanzata, arrestato

Ha litigato con i familiari e con la fidanzata, tentando anche di strangolare il cane della ragazza, ma è stato fermato dai carabinieri. E’ successo ieri sera a Imola, nel Bolognese, dove i militari hanno arrestato un trentenne italiano per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e maltrattamento di animali. In stato di ebbrezza, ha dato in escandescenze e cominciato a danneggiare l’appartamento.

All’arrivo dei carabinieri, chiamati dagli stessi familiari, li ha insultati per poi prendersela con il cane della fidanzata, un pitbull di taglia media. Lo ha afferrato per il guinzaglio sollevandolo da terra fino quasi a strangolarlo. Quando lei è intervenuta per difendere l’animale, l'uomo l’ha allontanata spingendola con forza contro un muro e continuando la manovra di soffocamento del cane. A quel punto i carabinieri sono intervenuti e lo hanno immobilizzato, bloccandolo a terra e salvando il cane.

© Riproduzione riservata