Chi è Lamberto Giannini, nuovo capo della Polizia

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha nominato Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia. «Mi congratulo con il prefetto Lamberto Giannini che da oggi è il nuovo capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza». Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. La nomina, ha aggiunto, è stata deliberata dal cdm su proposta del ministro dell’Interno in virtù di un curriculum di eccellenza e di un apprezzamento sulle qualità personali e professionali condiviso a tutti i livelli istituzionali, che la rendono ancor di più solida garanzia per cittadini e forze di polizia».

Lamberto Giannini in prima linea contro terrorismo

Come capo della polizia succede al prefetto Franco Gabrielli con il quale ha lavorato, per molti anni, spalla a spalla durante importanti indagini contro il terrorismo interno e internazionale.

Tra le più importanti operazioni portate a termine dal prefetto Giannini ci sono gli arresti dei terroristi appartenenti al gruppo delle Nuove Brigate Rosse che tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000 - con gli omicidi del professor Massimo D’Antona, del professor Marco Biagi e del poliziotto Emanuele Petri - avevano ripreso la lotta armata in Italia riportando alla mente i sanguinari anni di piombo. E ancora, lo smantellamento di una cellula neo-brigatista che aveva fatto un grave attentato dinamitardo contro militari italiani e voleva effettuare un attacco contro il vertice G8 in programma alla Maddalena. Inoltre, l’arresto nel 2005 a Roma di uno dei terroristi che, nel luglio di quell'anno, aveva tentato di farsi esplodere, insieme ad altri complici, nella metropolitana di Londra.

