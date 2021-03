Frosinone, intera famiglia stroncata in meno di dieci giorni dal Covid

Un’intera famiglia in provincia di Frosinone stroncata dal Covid in meno di due settimane. E’ accaduto a Veroli, dove nella serata di oggi il sindaco Simone Cretaro ha reso nota una vera e propria tragedia familiare causata dal coronavirus. L’ultima in ordine di tempo ad arrendersi al letale virus è stata una donna di 56 anni che nei giorni scorsi aveva già perso suo padre e sua madre a causa del Covid. «Oggi - ha spiegato il sindaco - la nostra città piange la perdita di un’altra concittadina, che è stata sconfitta da questo maledetto virus. La sua morte segue quella del padre e della madre, avvenute negli ultimi giorni, sempre a causa di questo maledetto virus che stiamo combattendo». Nella sola giornata di martedì 2 marzo nel Comune di Veroli si sono registrati venti nuovi contagi.

