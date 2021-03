Coronavirus, oggi riunione del Cts: si torna a weekend "chiusi", coprifuoco dalle 19

Una riunione del Comitato tecnico scientifico è in programma oggi per valutare eventuali nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei contagi. La riunione, secondo quanto si apprende, sarebbe stata sollecitata dal governo alla luce proprio del verbale degli esperti di venerdì nel quale gli scienziati hanno espresso «grande preoccupazione» per la diffusione delle varianti e ribadito la necessità di innalzare le misure a livello nazionale e locale.

Tra le ipotesi allo studio, chiusure generalizzate nei fine settimana, zone rosse più rigide e il criterio di 250 casi ogni 100mila abitanti per entrare automaticamente in zona rossa. Dopo arriverebbe la decisione sui week-end chiusi e il coprifuoco a partire dalle 19 e non dalle 22. Ma non sono escluse ulteriori restrizioni in vista della Pasqua.

