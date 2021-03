Covid: a Brescia terapie intensive sature al 90%. In Lombardia al 40%

Continuano ad aumentare i ricoveri agli Spedali civili di Brescia. Nella giornata di venerdì erano 401 i posti letto occupati: ad oggi sono 431 i pazienti ricoverati, di cui 35 in terapia intensiva. «Il tasso di saturazione in terapia intensiva (che nel resto della Lombardia è del 40%) si è assestato da circa 5 giorni ad oltre il 90%, nonostante la regolare apertura di nuovi posti» fa sapere la direzione del Civile.

Inanto, sono 2.301 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia a fronte di 22.996 tamponi effettuati. E 52 i decessi. Con un tasso di positività del 10%, appena più basso rispetto a ieri. Continuano ad aumentare i ricoveri di pazienti in terapia intensiva sono (+24 in più rispetto a ieri) e in terapia non intensiva (+142). Sono 4.325 i dimessi e 523.034 i guariti.

