Castrovillari, furti in sequenza in esercizi commerciali. Arrestato un 29enne

Arrestati gli autori dei furti in sequenza che avevano creato lo scompiglio tra gli esercenti della città. Sono stati militari della dipendente Aliquota Operativa, infatti, che ieri pomeriggio hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale degli “arresti domiciliari”, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di M.G., 29 anni, per i reati di furto aggravato in concorso. La misura cautelare è stata disposta a seguito di meticolosa attività d’indagine che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del soggetto arrestato in relazione a vari furti, consumatisi a Castrovillari nel periodo compreso tra novembre 2020 e febbraio scorso a danno di una scuola pubblica e di vari esercizi commerciali.

Tutti gli episodi, alcuni dei quali si sono verificati nel corso della stessa notte, avevano creato molta preoccupazione tra la popolazione ed i commercianti locali già gravati da una perdurante crisi economica causata dalla pandemia in corso. Le indagini, effettuate anche con l’acquisizione delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza in uso ai locali oggetto dei furti, nonché con analisi tecnico scientifiche, hanno permesso di evidenziare la professionalità e spregiudicatezza nell’espletare i furti. Ed è stato il pericolo della reiterazione di altri reati che ha fatto scattare l’emissione della misura cautelare personale. Oltre al soggetto arrestato – va detto – i militari della Compagnia di Castrovillari hanno deferito a piede libero un altro ragazzo, 19 anni appena, per aver concorso in alcuni eventi criminosi. L’operazione dei Carabinieri del tenente comandante del Norm, Pantaleo Mangia, evidenzia la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alle vittime di reati particolarmente gravi come quello dei furti che, nella sostanza, provocano ripercussioni non solo dal punto di vista economico, ma anche nella soggettiva percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

