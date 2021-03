La Danimarca sospende il vaccino AstraZeneca. Ma è solo "in via precauzionale"

La Danimarca ha sospeso per precauzione l’uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. Lo hanno reso noto le autorità. La decisione «segue le notizie di gravi casi di coaguli di sangue in persone vaccinate con il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca», ha spiegato in un comunicato l’Autorità sanitaria danese, aggiungendo comunque che "al momento non è stato determinato che ci sia un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue».

Come è noto, domenica scorsa l’ufficio federale austriaco per la sicurezza sanitaria ha reso noto di avere sospeso la somministrazione di un lotto di vaccini AstraZeneca (il numero ABV5300) in seguito al decesso di una donna ed il ricovero di un’altra per un’embolia polmonare dopo la somministrazione di due dosi del vaccino. In seguito a questo episodio anche l'Estonia, la Lituania, il Lussemburgo e la Lettonia hanno sospeso in via precauzionale l’uso dei vaccini provenienti dallo stesso lotto, che conta un milione di dosi ed è stato distribuito in 17 Paesi (Italia esclusa). Oltre a Danimarca, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia, gli altri Paesi che hanno ricevuto vaccini dal lotto numero ABV5300 sono Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia.

AstraZeneca: standard sicurezza rigorosi, il vaccino è ben tollerato

«Siamo a conoscenza della dichiarazione rilasciata oggi dal Sundhedsstyrelsen secondo cui stanno attualmente indagando su potenziali eventi avversi correlati alla vaccinazione contro Covid-19. La sicurezza del paziente è la massima priorità per AstraZeneca». Così in una nota la casa farmaceutica, dopo l’annuncio dell’autorità sanitaria danese della sospensione delle somministrazioni a causa di segnalazioni su possibili problemi di coagulazione. «I regolatori - prosegue il comunicato - hanno standard di efficacia e sicurezza chiari e rigorosi per l’approvazione di qualsiasi nuovo medicinale, compreso il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. La sicurezza del vaccino è stata ampiamente studiata in studi clinici di fase III e dati sottoposti a revisione paritaria confermano che il vaccino è stato generalmente ben tollerato».

Ue: sullo stop di AstraZeneca in Danimarca seguiremo il parere Ema

"Seguiremo le indicazioni e il parere dell’Ema, che sta monitorando da vicino l’uso dei vaccini nei diversi Paesi». Così un portavoce della Commissione europea ha risposto alle domande circa la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca in Danimarca. Il portavoce ha anche ricordato che «ieri l’autorità ha già emesso un parere sul caso di un decesso in Austria, dicendo che non c'erano specifiche indicazioni che la causa fosse il vaccino». «Uno dei vantaggi dell’autorizzazione centralizzata a livello Ue - ha ricordato il portavoce - è il monitoraggio e seguiremo le indicazioni dell’Ema. Nel prendere la decisione, le autorità danesi hanno spiegato che non si tratta di un’esclusione del vaccino dalla campagna, ma di una «sospensione» dovuta a "segnalazioni di casi gravi di coaguli di sangue in persone vaccinate con il medicinale AstraZeneca".

Gran Bretagna: il vaccino Astrazeneca "sicuro ed efficace"

Il Regno Unito ritiene il vaccino di AstraZeneca «sicuro ed efficace». Lo ha affermato Downing Street, alla luce della decisione di alcuni Paesi europei di sospenderne l’uso dopo che sono stati rilevati casi di trombosi.

Burioni: AstraZeneca deve chiarire quanto sta accadendo

"Mi spiace ma non dirò una parola sui problemi relativi al vaccino AstraZeneca - scrive il virologo e immunologo Roobertpo Butioni su Facebook - E' compito della casa farmaceutica chiarire quanto sta accadendo e in questo momento dovrebbero essere già online tutte le analisi di sicurezza del batch (il lotto, ndr) ABV5300 del vaccino (quello che sembra abbia causato problemi) , tutti i luoghi dove è stato distribuito, i dati crudi che hanno portato alla approvazione del batch stesso. Invece niente, solo questa dichiarazione. Un comportamento che non dovremmo consentire.

Vaia, Astrazeneca sospeso in Danimarca? Non conforta

«Arrivano notizie non confortanti dalla Danimarca rispetto alla sospensione di un vaccino (di Astrazeneca, ndr) e questo non ci aiuta» perché «aumenterà la confusione e l’incertezza dei cittadini rispetto all’utilizzo di questo o quell'altro vaccino, o di una supposta classificazione di vaccini cosiddetti di serie A e serie B». Lo ha detto il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, intervenendo al webinar organizzato dalla Uil, "Vaccino per tutti".

Vaia lo ha sottolineato ammettendo anche i «tanti errori commessi come comunità scientifica».

Cirielli (FdI): Speranza valuti stop AstraZeneca

«Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Roberto Speranza sulla possibile pericolosità del vaccino AstraZeneca, la cui somministrazione è stata sospesa in via precauzionale in Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia e oggi anche in Danimarca». Lo annuncia il Questore della Camera e membro della Commissione Affari Esteri Edmondo Cirielli (FdI). «La situazione è molto preoccupante anche in Italia - prosegue - visto che due appartenenti alle Forze dell’Ordine della Sicilia (il sottoufficiale della Marina Militare di Augusta Stefano Paternò e l’agente dell’Anticrimine di Catania Davide Villa) sono deceduti improvvisamente dopo aver ricevuto nei giorni scorsi proprio la prima dose di tale vaccino. Pertanto, chiederò d’urgenza al ministro Speranza sulla base di quali garanzie il Governo si è affidato ad AstraZeneca per la fornitura dei vaccini e quali azioni intende intraprendere per tutelare la salute dei gli italiani» conclude Cirielli.

De Petris (Leu): necessarie verifiche sul vaccino AstraZeneca

«Dopo la decisione della Danimarca, che segue quella di altri 5 Paesi, di sospendere la vaccinazione AstraZeneca, è urgente procedere subito con le necessarie verifiche. E’ fondamentale dare ai cittadini certezze tanto più dopo la decisione di estendere anche alla popolazione di oltre 65 anni la somministrazione del vaccino AstraZeneca». Lo ha dichiarato la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, che ha aggiunto: «Allo stesso tempo è necessario proseguire con la massima determinazione per garantire i rifornimenti di tutti i vaccini disponibili. E’ su questo fronte - ha concluso - che si combatte la battaglia contro il Covid e senza certezze sarà molto più difficile vincerla».

