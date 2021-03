Decreto legge Covid: congedo fino al 30 giugno per chi non ha smart working

Dall’1 gennaio al 30 giugno i lavoratori dipendenti possono chiedere di lavorare in smart working per il tempo in cui i figli minori di 16 anni sono a casa da scuola causa Covid. Solo nel caso in cui non sia possibile lavorare in modalità agile si può chiedere di usufruire di un congedo che è retribuito al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni. Lo prevederebbe la bozza della norma sui congedi proposta dalla ministra Bonetti nel dl Covid. Smart working e congedo possono essere chiesti dai genitori alternativamente, per un periodo pari anche all’intera durata della sospensione dell’attività scolastica in presenza del figlio.

