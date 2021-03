Covid, Zangrillo: tanti in ospedale per terapie a casa assenti o sbagliate. Ecco perché

"Per l’abbandono del paziente e il cortisone alla prima linea di febbre, l’Italia va in rosso": si scaglia contro le cure a casa «assenti o sbagliate» Alberto Zangrillo, primario dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Raffaele in un post su Facebook. "La maggioranza degli accessi Covid-19 in Pronto Soccorso - ha scritto - sono causati da terapie domiciliari assenti o sbagliate. Per l’abbandono del paziente e il cortisone alla prima linea di febbre, l’Italia va in rosso".

In particolare, seceondo le linee di indirizzo del ministero rivolte ai medici di famiglia per la cura dei pazienti Covid a casa. i cortisonici sono indicati solo in emergenza per evitare di aggredire il sistema immunitario del malato.

Scarica qui la Circolare del 30 novembre 2020. Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2

"L’uso dei corticosteroidi - si legge nella circolare del 30 novembre 2020 - è raccomandato nei soggetti ospedalizzati con malattia COVID-19 grave che necessitano di supplementazione di ossigeno. Tale raccomandazione si basa sul fatto che attualmente esistono evidenze di un benefico clinico di tali farmaci solo in questo setting di pazienti/fase di malattia. Si sottolinea, inoltre, che nella fase iniziale della malattia (nella quale prevalgono i fenomeni connessi alla replicazione virale) l’utilizzo del cortisone potrebbe avere un impatto negativo sulla risposta immunitaria sviluppata. L’uso dei corticosteroidi a domicilio può essere considerato in quei pazienti il cui quadro clinico non migliora entro le 72 ore, se in presenza di un peggioramento dei parametri pulsossimetrici che richieda l’ossigenoterapia. Lo studio che ha dimostrato la riduzione di mortalità con basse dosi di corticosteroidi ha utilizzato il desametasone al dosaggio di 6 mg per un massimo di 10 giorni. Eventuali altri corticosteroidi dovrebbero essere utilizzati a dosaggi equivalenti quali: metilprednisolone 32 mg, prednisone: 40 mg, e idrocortisone: 160 mg. È importante, infine, ricordare che in molti soggetti con malattie croniche l’utilizzo del cortisone può determinare importanti eventi avversi che rischiano di complicare il decorso della malattia virale. Valga come esempio a tutti noto, quello dei soggetti diabetici in cui sia la 13 presenza di un’infezione, sia l’uso del cortisone possono gravemente destabilizzare il controllo glicemico".

