Astrazeneca, "chi ha fatto prima dose immune come i guariti". La tesi di Novelli

I soggetti che hanno ricevuto già una prima dose di vaccino AstraZeneca, per il quale oggi l’Aifa ha deciso una sospensione temporanea precauzionale, «sono in teoria confrontabili dal punto di vista immunologico con soggetti guariti da Covid-19, per i quali l’indicazione è di effettuare una sola somministrazione di vaccino dai 3 ai 6 mesi dalla guarigione». Lo afferma all’Ansa il genetista rossanese Giuseppe Novelli, docente di Genetica Medica all’Università di Roma Tor Vergata, precisando tuttavia che ai fini di un eventuale posticipo della seconda dose di AstraZeneca - prevista dopo 12 settimane - «sono necessari ulteriori verifiche di laboratorio».

Più in generale, ha sottolineato Novelli, «penso sia opportuno invitare alla calma, in attesa di un pronunciamento certo da parte dell’Agenzia europea dei medicinali Ema. La sospensione precauzionale è giusta - ha concluso l’esperto - ma i dati al momento indicano che il vaccino è sicuro perché gli eventi trombotici registrati presentano lo stesso tasso rispetto alla popolazione generale non vaccinata».

Rispetto ai casi di eventi avversi verificatisi temporalmente dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, Novelli ha sottolineato che «al 10 marzo, sono stati segnalati 30 eventi trombo-embolici su 5 milioni di persone vaccinate con Astrazeneca in Europa, quindi parliamo di 30 casi su 5 milioni». Secondo Novelli, dunque, «non esiste un nesso diretto se i numeri sono questi, perché non c'è alcun rischio di coagulo legato al vaccino, ma è più probabile che qualcuno abbia questo rischio aumentato se prende Covid-19».

I casi di malati di Covid che hanno avuto problemi di coagulazione, sottolinea, «sono quasi il doppio rispetto alla popolazione generale. La malattia Covid ti fa venire questo problema, non certo il vaccino». In Italia, rileva il genetista, «ci sono 1500 morti al giorno di tutti i casi, e circa 35 persone su 100mila muoiono di trombo-embolismo, è la terza causa di morte della cardiopatia. L'informazione in questo caso - conclude - è stata sbagliata».

