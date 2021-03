La Germania sospende precauzionalmente il vaccino Astrazeneca

Anche la Germania ha deciso di sospendere precauzionalmente le vaccinazioni con AstraZeneca dopo i casi di trombosi registrati su soggetti vaccinati. Il Governo federale ha sospeso le vaccinazioni a seguito di una raccomandazione attuale dell'Istituto Paul Ehrlich (PEI). L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che sta esaminando le segnalazioni relative al vaccino AstraZeneca sottolineando allo stesso tempo che al momento non vi sono prove di un legame tra gli incidenti che si sono verificati e la somministrazione del siero. "Non appena l'Oms avrà un quadro completo di questi eventi, si informerà immediatamente il pubblico sulle conclusioni di queste valutazioni e su qualsiasi cambiamento relativo alle attuali raccomandazioni", ha spiegato il portavoce dell'Organizzazione, Christian Lindmeier. "Ad oggi - ha aggiunto - non vi sono prove che gli incidenti registrati siano causati dal vaccino ed è invece importante che le campagne vaccinali vadano avanti per salvare vite e allontanare le forme gravi" del Covid.

Il motivo delle interruzioni, come detto, sono segnalazioni di complicazioni dopo le vaccinazioni, in particolare la formazione di coaguli di sangue. Finora, sono stati segnalati a Ema circa 30 casi di disturbi della coagulazione dopo una vaccinazione con AstraZeneca - su quasi cinque milioni di persone vaccinate finora. "Il numero di incidenti tromboembolici nelle persone vaccinate non è superiore al numero nella popolazione generale", ha scritto l'Ema in un comunicato. Dopo il primo esame, non c'è alcuna indicazione di una relazione causale. "I benefici del vaccino superano i rischi e il vaccino può continuare a essere somministrato", hanno detto gli esperti dellEma.

L'esperto dell'SPD Karl Lauterbach ritiene che la sospensione del vaccino AstraZeneca sia un grave errore. "Sulla base dei dati disponibili, penso che sia un errore", ha scritto il politico su Twitter.

Intanto arrivano rassicurazioni dall'Ema sull'efficacia dei vaccini rispetto alle varianti. Dai primi studi fatti, quelli con Rna messaggero (Moderna e Pfizer-Biontech) hanno "un'ottima efficacia contro le nuove varianti del Covid". Allo stesso modo, anche "il vaccino Johnson&Johnson di recente approvato dall'Ema" è risultato efficace. A dirlo Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Ema, in audizione alla commissione Sanità del Parlamento europeo.

