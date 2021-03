Rezza: chi ha ricevuto la prima dose AstraZeneca avrà la seconda nei tempi previsti

L’Ema «si riunirà a breve per chiarire ogni dubbio in modo da poter ripartire al più presto e in completa sicurezza con il vaccino AstraZeneca nella campagna vaccinale. Confidiamo, perciò, che chi ha ricevuto la prima dose riceverà la seconda nei tempi previsti». Lo afferma il direttore Prevenzione del ministro della Salute, Gianni Rezza. Finora, rileva, «in Italia sono state somministrate quasi 7 mln di dosi. La sorveglianza Aifa e del nostro Servizio Sanitario ha registrato limitatissimi eventi avversi gravi. La sospensione temporanea per AstraZeneca è stata decisa in via solo precauzionale in accordo con Germania e Francia».

© Riproduzione riservata