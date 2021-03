AstraZeneca: Galli: "Chi ha fatto prima dose è già protetto. No a richiami con altri vaccini"

«Chi ha fatto il vaccino Astrazeneca stia tranquillo, non corre un reale rischio di avere problemi o patologie particolari», ma non potrà fare il richiamo con altri vaccini: «è assolutamente sconsigliato, si rischia un pasticcio». Lo ha spiegato Massimo Galli, direttore Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, durante Agorà su Rai tre, sottolineando che chi deve fare la seconda dose e ora non può farla non deve temere: «Astrazeneca nasce per la singola somministrazione e i dati a 90 giorni dalla singola somministrazione pubblicati su Lancet mostrano una buona efficacia, quindi queste persone saranno verosimilmente protette anche senza fare la seconda».

Quanto alla situazione epidemiologica, ha proseguito Galli, "nei prossimi 7-15 giorni vedremo bussare alla porta degli ospedali i casi di infezioni già avvenute. Abbiamo ricominciato ad aprire i reparti Covid dove prima c'erano altri pazienti, e questo è un aspetto molto grave» perché ha effetti sulla capacità di curare altri malati.

Speranza: chi ha fatto prima dose AstraZeneca sia tranquillo

Chi ha fatto già il vaccino AstraZeneca non ha ragione di essere preoccupato, questa è una pausa solo precauzionale. I vaccini sono e restano l’arma fondamentale con cui uscire da questi mesi difficili». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione dell’evento 'Online Talk Sanità - Strategie per la Riforma del Sistema e Vincere la Pandemia. «Quando emergono fatti nuovi come ieri è giusto fermarsi per fare una verifica, questo deve aumentare fiducia dei cittadini», ha detto.

