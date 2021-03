L'Ema: "Giovedì valutazione finale su vaccino Astrazeneca, ma benefici superiori ai rischi"

Il rapporto rischi-benefici del vaccino AstraZeneca «rimane positivo, stiamo continuando a valutare possibili eventi collaterali» e «la situazione attuale non è imprevista». Lo ha detto la direttrice dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cook, parlando in conferenza stampa. «Quando si vaccinano milioni di persone non è raro che si abbiano reazioni avverse, il nostro ruolo è valutare che qualsiasi caso sia un reale effetto collaterale o una coincidenza», ha sottolineato sempre la Cooke. «Giovedì arriverà la valutazione dell’Ema sugli eventi tromboembolici denunciati dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca nei Paesi europei e assicuriamo trasparenza. E' nostra priorità garantire la sicurezza del vaccino e comunicare i risultati», ha aggiunto. «I benefici del vaccino di AstraZeneca superano i rischi. Anche se un’inchiesta su alcuni lotti specifici del vaccino AstraZeneca è in corso da parte dell’Ema.» ha concluso la direttrice dell’Ema.

«Fino al 10 marzo ci sono stati 30 casi» di eventi tromboembolici riportati su quasi 5 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca. Ha precisato la Cooke che ha sottolineato che si tratta di un numero inferiore agli eventi reali perché «anche nel fine settimana sono stati segnalati ulteriori casi».

IN AGGIORNAMENTO

