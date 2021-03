Longobucco, sequestro di un manufatto in legno abusivo

Controlli sull’attività urbanistico edilizia sono stati effettuati nei giorni scorsi dai militari della Stazione Carabinieri Parco di Cava di Melis. Tale attività si è concentrata a valle del centro urbano di Longobucco e, precisamente, nella località “Trionto-Santa Brigida” del comune silano ricadente nel perimetro del Parco. Il controllo ha interessato la verifica di un manufatto realizzato e di un altro in corso di realizzazione nella zona.

In particolare è stato costruito un manufatto in legno con copertura in lamiera della grandezza di quasi 50 metri quadri, pavimentato ed usato come ricovero, un container usato come servizi igienici, un pergolato in via di costruzione e una platea di cemento. Dalle verifiche fatte dai militari è risultato che le strutture sono abusive in quanto realizzate in violazione alla normativa urbanistica edilizia poiché prive di titoli abilitativi. Si è quindi proceduto al sequestro dei manufatti e alla denuncia del proprietario committente dei lavori.

