Coronavirus in Italia, aumento di ingressi nelle unità di terapie intensive

Record di ingressi nelle unità di terapia intensiva, che nell’arco di 24 ore sono stati ben 324: un numero che non era mai stato raggiunto da quando questo dato viene comunicato nel Bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sebbene si registri un lieve calo nei decessi e nei nuovi casi, in generale i numeri dell’epidemia di Covid-19 in Italia restano ancora molto altri e con una situazione differenziata nelle province. I nuovi casi postivi al virus sarsCoV2 in Italia sono stati 23.059, il 13% in più rispetto ai 20.396 del giorno precedente, e portano il numero complessivo a 3.281.810. I nuovi casi sono stati identificati grazie a 369.084 test, fra molecolari e antigenici rapidi.

Di conseguenza il tasso di positività è aumentato al 6,2%, ossia lo 0,7% in più rispetto alle 24 ore precedenti, quando era del 5,5%; calcolando invece il tasso di positività sulla base del rapporto fra i nuovi casi e i soli tamponi molecolari si ottiene un valore pari a 9,8%, con un aumento del 4% in 24 ore. Il dato che salta agli occhi è quello dei nuovi ingressi nelle terapie intensive, che con 324 portano a 3.317 il numero complessivo dei ricoverati, con un aumento di 61 rispetto al giorno precedente (il 2% in più) nel saldo fra entrate e uscite. In aumento anche i ricoveri nei reparti Covid, con 419 unità in più, per un totale di 26.517. Mostra una flessione del 14% il numero dei decessi, rispetto ai 502 del giorno prima, per un totale di 103.432. Tra le regioni è ancora una volta la Lombardia a registrare il maggiore incremento di casi in 24 ore, pari a 4.490; seguono Campania (2.665), Piemonte (2.374), Veneto (2.191), Emilia Romagna (2.026), Lazio (1.728) e Toscana (1.275). L’analisi delle curve nelle ultime settimane dell’incidenza dei positivi al SarsCov2 nelle 107 province italiane rivela che circa per un terzo di esse il valore medio previsto tra una settimana eccede la soglia di 39 nuovi casi al giorno per 100.000 abitanti. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac).

Si notano, osserva il matematico, «otto gruppi di province contigue», il primo dei quali comprende quelle di Bologna con incidenza prevista tra una settimana pari a circa 89 nuovi casi al giorno per 100.000 abitanti, Ferrara (49), Forlì-Cesena (83), Modena (67), Parma (40), Ravenna (69), Reggio nell’Emilia (48), Rimini (94), Cremona (56), Brescia (70), Mantova (59), Pistoia (50), Prato (51) e Trento ( 46). Tutte le province, meno quelle di Ravenna e Rimini, mostrano una frenata della crescita. Il secondo gruppo comprende le province di Pavia (50), Cuneo (52), Novara (48), Torino (54), Verbano-Cusio-Ossola (43) e Vercelli (56). «Anche in questo caso - rileva - tutte le province, meno quelle di Cuneo e Novara, mostrano una frenata della crescita». Del terzo gruppo fanno parte Como (45), Lecco (45) con Monza e della Brianza (59), con le ultime due che non mostrano finora segni di frenata. Nessun segno di frenata al momento anche per le province del gruppo formato da Gorizia (84), Trieste (54) e Udine (80), né per quelle del gruppo con Padova (41) e Venezia 41) né per il gruppo con la sola provincia di Grosseto (41). In frenata le province dei tre gruppi formati rispettivamente da Ancona (62) e Macerata (50), Napoli (43), e da Bari (51) Taranto (39). «Si osserva infine - dice ancora Sebastiani - la presenza di un ulteriore insieme di province i cui valori previsti tra sette giorni sono al di sotto della soglia per le quali la curva dell’incidenza media mostra un trend di diminuzione": Chieti, Pescara, Bolzano, Imperia, Campobasso, Siena e Perugia. «Vale la pena di sottolineare - conclude - che per molte di queste province questo è l’effetto delle misure restrittive messe in atto alcune settimane fa».

