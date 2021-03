La Guardia di Finanza di Pavia , nell’ambito di una indagine relativa a presunti appalti truccati per i servizi di trasporto in ambulanza, sta eseguendo 4 arresti e numerose perquisizioni e sequestri in Lombardia, Marche, Lazio e Sicilia. A finire agli arresti domiciliari, 2 funzionari dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia e 2 amministratori di una cooperativa di Pesaro attiva nel settore sanitario.

