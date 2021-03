Covid, grazie alla vaccinazione 70% di mortalità in meno tra i medici

«Oggi, accanto al ricordo, dobbiamo necessariamente anche sollecitare tutta la popolazione a riflettere su quanto sia importante usare il vaccino, perchè l’utilizzo del vaccino riduce drasticamente la mortalità. E la riduce anche tra i medici: le vaccinazioni iniziate agli inizi di gennaio hanno oggi determinato una riduzione netta della mortalità di oltre il 70 per cento e la curva continua a scendere, nonostante siamo in una fase di ripresa epidemica importante».

Lo sottolinea il presidente della federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, in occasione della prima Giornata in memoria delle vittime di Covid. «Questo significa - prosegue - che il vaccino produce i suoi effetti benefici, e ci consentirà finalmente di uscire dalla pandemia».

I medici chiedono però di poter vaccinare in tranquillità: «Abbiamo chiesto al Parlamento e al Governo una norma che consenta ai medici di non essere incolpati per gli effetti collaterali o per le difficoltà nella gestione del Covid o per la somministrazione dei vaccini. La sensibilità mostrata dal Ministro Cartabia e dal Ministro Speranza - conclude Anelli - ci inducono a pensare che questa sensibilità sia di tutto il Governo e speriamo presto di avere una norma che tuteli anche la classe medica».

