Ci sarebbe un giro di festini a luci rosse e prostituzione in una abitazione all’interno del cimitero comunale di Sezze, in provincia di Latina, dietro all’operazione «Omnia 2», che ha portato all'arresto di undici persone e a quindici indagati. . L’inchiesta è scattata a seguito di un’altra indagine per prostituzione minorile sempre all’interno della stessa abitazione nel cimitero setino e che vede coinvolto il custode.

