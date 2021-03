Via libera ad Astrazeneca, l'Italia riprende le vaccinazioni da domani alle 15

Draghi ha annunciato la ripresa della somministrazione Astrazeneca. "Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'Ema sul vaccino di Astrazeneca. La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile". Il via libera in Italia alla ripresa delle vaccinazioni con il siero anglo-svedese, dopo la sospensione precauzionale di 4 giorni, è arrivato a poco più di un'ora di distanza da quello dell'Ema, l'agenzia europea per il farmaco. Si riprende domani dalle 15 come ha confermato anche il Ministero della Salute.

«La nostra responsabilità è di giungere a una conclusione sul fatto che i benefici superino o meno i rischi dei vaccini in modo che i Paesi possano prendere una decisione informata e aumentare la fiducia nel vaccino». Aveva detto Emer Cooke, direttrice esecutiva Ema, nel corso della conferenza stampa sul vaccino AstraZeneca. «Penso - ha precisato Cooke - che molti Stati membri stessero aspettando il risultato della valutazione sulla sicurezza» delle dosi AstraZeneca e «ciò che l’Ema ha fatto da una prospettiva scientifica è molto importante per loro per prendere una decisione su come continuare con la vaccinazione».

© Riproduzione riservata