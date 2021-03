Ordinanza Covid: Sardegna e Molise arancioni, Campania rossa. Calabria e Sicilia non cambiano colore

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo. Lo si legge in una nota del ministero. Passano in area arancione le regioni Sardegna e Molise. Viene prorogata l’ordinanza in scadenza relativa all’area rossa in Campania. Rimangono in zona arancione la Sicilia e la Calabria, quest'ultima nonostante l'aumento di casi degli ultimi giorni che aveva fatto presagire addirittura una restrizione delle misure di contenimento sino ad arrivare alla zona rossa. Cosa che poi è stata per il momento sventata.

Scuole superiori Liguria in dad fino 31 marzo

Il presidente della Regione Liguria ha firmato un’ordinanza che prolunga la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori in Liguria fino al 31 marzo. Lo ha annunciato lo stesso presidente della Regione Giovanni Toti stasera nel punto stampa sulla pandemia. «Abbiamo prolungato l'ordinanza regionale per la Dad nelle scuole superiori fino al 31 marzo perché poi cominciano le vacanze pasquali e scade il decreto legge del Governo Draghi».

