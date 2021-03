Instagram, Whatsapp e Messenger down: centinaia di segnalazioni in rete

WhatsApp down: la popolare applicazione di chat ha presentato diversi problemi per quanto riguarda la ricezione e l'invio di foto e video.

Stessa cosa per quanto riguarda Instagram dove è stata segnalata l'impossibilità di visualizzare le stories ed aggiornare il feed.

Problemi anche sull'app di messaggistica di Facebook Messenger

Il malfunzionamento è avvenuto intorno alle 18.30: sul sito DownDetector , che monitora il funzionamento ed eventuali down nelle applicazioni e nella rete fissa e mobile, nel giro di pochi minuti sono arrivate migliaia di segnalazioni per entrambe le app.

in aggiornamento

© Riproduzione riservata