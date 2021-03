Mario Draghi: farò il vaccino AstraZeneca

«Non ho fatto la prenotazione, ma non c'è nessun dubbio che farò il vaccino Astrazeneca». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il via libera al decreto Sostegni. E’ stato un errore fermare la campagna vaccini? «No, molti scienziati avevano pareri diversi, ma la decisione non è stata presa per imitazioni o per interessi tedeschi. No, non c'è niente del genere, c'è solo la responsabilità di un governo che si chiede se si può andare avanti con la vaccinazione. C'è anche da dire che c'è stato un calo delle vaccinazioni, ma solo per un giorno: sono scese da 150 mila a 100 mila, poi compensate dall’utilizzo di altri vaccini. C'è stato un rallentamento ma non è stato disastroso».

Anche il Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio si vaccineranno domani con il siero di Astrazeneca. La somministrazione è prevista alle 10 alla città militare della Cecchignola a Roma. Sia Figliuolo sia Curcio, sottolinea una nota della struttura commissariale, «si sottoporranno al vaccino Astrazeneca contro il Covid19, nell’ambito della regolare programmazione vaccinale». I giornalisti interessati potranno accreditarsi inviando una mail a stampa.commissariocovid19@gmail.com. L’appuntamento è alle 9,45 con ingresso da Piazza dei Carabinieri.

© Riproduzione riservata