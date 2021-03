Caso unico in medicina: pensano sia tubercolosi invece ha un preservativo nei polmoni

Secondo i dottori che hanno seguito il caso si tratta di un "unicum" nella letteratura medica. A riportare la vicenda è il "National Library of Medicine" in uno studio. Ma di cosa si tratta. In sintesi una donna di 27 anni è stata curata perché si pensava avesse la tubercolosi, invece alla fine si è scoperto che aveva ingerito un profilattico. Nei mesi scorsi la donna si è presentata in ospedale con tosse, febbre e muco denso persistente da sei mesi. Alcune settimane prima di recarsi in ospedale, le erano stati prescritti antibiotici e trattamenti anti-tubercolosi, che però non aveva provocato alcun miglioramento. E quindi si è scoperta la verità: la ragazza aveva ingerito un profilattico durante un rapporto sessuale e, forse per vergogna, non ha detto nulla ai medici.

La donna - dopo essere risultata negativa agli esami per la tubercolosi - è stata sottoposta ad una radiografia del torace e i medici hanno viso una lesione nel lobo superiore destro dei polmoni. Una struttura simile, secondo quanto specificano i dottori, a una "borsa rovesciata". La donna è stata quindi operata: l'oggetto è stato rimosso e poi analizzato. Probabilmente la donna dovrà sottoporsi ad un'ulteriore broncoscopia per rimuovere i frammenti dell'oggetto.

© Riproduzione riservata