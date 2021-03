Insulti razzisti a Simy, attaccante del Crotone: "Godo se tuo figlio muore"

Ancora un caso di razzismo. In serie A, nel mondo del calcio. E ancora con un giocatore del Crotone. Dopo le offese ricevute da Adam Ounas - come ha raccontato lo stesso calciatore sui social - stavolta è toccato a Nwankwo Simy. L'attaccante nigeriano ha pubblicato lo screenshot di un messaggio dai contenuti altamente offensivi ricevuto sul suo profilo Instagram. «In Nigeria si deve propagare la peste bubbonica, zingaro di m..., godo che tuo figlio muore per cancro al pancreas», scrive quello che sembra essere un giovane ragazzo all'indirizzo di Simy. Il calciatore, che proprio oggi è andato in gol nella sfida persa dal suo Crotone contro il Bologna, decide di non oscurare il nome dell'autore del messaggio e scrive: «Facciamolo diventare famoso perché se lo merita».

