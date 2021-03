Restano reati contraffazioni alimentari, decreto ad hoc

Non ci sarà nessuna cancellazione delle sanzioni amministrative e penali sulle contraffazioni alimentari. Il Consiglio dei ministri di ieri ha infatti approvato un decreto ad hoc per fermare un altro decreto, il numero 27 del 2 febbraio scorso, che abrogava queste sanzioni e che sarebbe entrato in vigore il 26 marzo prossimo. In un primo momento la nuova norma doveva essere contenuta nel decreto Sostegni. Si è invece scelto di procedere con un decreto ad hoc sulla produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, composto di tre soli articoli.

Obiettivo, evitare di «lasciare settori importanti per la salute dei consumatori del tutto privi di tutela», così come si legge nella relazione di accompagnamento al Dl. «Prima vittoria a difesa della salute dei consumatori e del buon cibo italiano. Nel consiglio dei ministri sul decreto sostegno è stato approvato un decreto legge che reintroduce le norme penali della legge Alimenti del '62 che erano state scandalosamente abrogate dal decreto legislativo 2/2/2021 n.27. Ora occorre sapere chi ha tentato il blitz a favore degli adulteratori, ovvero di chi è la ennesima "manina". E soprattutto va approvata subito la proposta di legge Caselli contro AgroPirateria e Agromafie bloccata da troppo tempo in Parlamento», ha commentato l’ex ministro dell’Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio dopo il via libera del Governo a un decreto ad hoc.

Pecoraro Scanio ha sottolineato che è stato "evitato un colpo di spugna per chi vende cibi tossici: "Dobbiamo ringraziare i magistrati come Amendola e Guariniello e la stessa Corte di Cassazione che hanno lanciato l’allarme e anche la senatrice De Petris e autorevoli personalità come Caselli che hanno agito per ottenere questa correzione. Occorre comunque vigilare». La senatrice De Petris dal canto suo ha aggiunto che «si è rimediato a un grave errore ai danni dei consumatori. La nostra protesta e di tanti altri ha ottenuto un buon risultato." A richiamare l’attenzione sulla vicenda ancora questa mattina era stato l’ex procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello denunciando la cancellazione della legge che aveva consentito di metter sotto processo le mozzarelle blu, i frutti di bosco congelati positivi al virus dell’epatite A, l’olio vergine fatto passare per extravergine. Sotto accusa l’entrata in vigore tra sei giorni di un decreto legislativo che avrebbe soppresso l’articolo di una legge del 1962 che puniva casi di detenzione e vendita di alimenti adulterati o mal conservati. "Ci avevano già provato i cosiddetti decreti taglialeggi 79 del 2009 e 212 del 2010, ma allora il tentativo fallì», ha detto Giariniello. Nei giorni scorsi l’allarme era stato lanciato anche dal procuratore aggiunto di Torino e coordinatore del pool tutela del consumatore Vincenzo Pacileo.

© Riproduzione riservata