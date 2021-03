Coronavirus, l'infettivologo Galli non cambia... colore: “Estate? Siamo ottimisti ma serve cautela”

Le restrizioni devono continuare fino a Pasqua? «Non c'è assolutamente alcun dubbio in proposito. È anche la lezione della Sardegna». Lo ha detto Massimo Galli, primario infettivologo e professore ordinario di Malattie Infettive, ad Agorà. Galli, infatti, ha sottolineato: «Il conseguimento di determinati risultati che non hanno il tempo di consolidarsi fa sì che basti poco perché tutto di nuovo si ribalti e si vada dal bianco al colorato». Quindi, ha proseguito: «Per non arrossire poi tutti quanti di vergogna, sarà importante che politici e consiglieri scientifici, e lo dico una volta per tutte facciano in modo che i risultati vadano consolidati. Solo a risultati consolidati si può pensare a qualsiasi tipo di riapertura. Voglio essere ottimista per l’estate, ma per le prossime settimane dovremo avere pazienza e cautela».

