Delfini a Venezia a spasso nel Canal Grande. Video

Stupore e meraviglia questa mattina Venezia dove una coppia di delfini è stata avvistata a nuotare nella laguna. Tantissimi i video che popolano già la rete. I delifini hanno approfittato di una mattinata con ben poco traffico nelle acque della laguna e si sono concessi un'escursione a evidentemente a caccia di cibo, avventurandosi anche nel bacino di San Marco, nel canale della Giudecca per arrivare poi anche nel Canal Grande.

La presenza di delfini in laguna, in ogni caso, non è considerato un evento eccezionale, se non per il fatto che si siano avventurati fino a San Marco .

